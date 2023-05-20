"الداخلية" تكشف حقيقة طرد موظفة من مدرسة بالإسماعيلية.. اعرف التفاصيل

كتب محمود عبد الراضي

نُشر على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تعليق مدعوم بصورة ومقطع فيديو متضمناً الزعم بقيام (موظف بإحدى الإدارات التعليمية بالإسماعيلية) بالتعنت ضد (موظفة بإحدى المدارس) وطردها من مقر عملها بالمدرسة ، بالإضافة إلى قيام إحدى زميلاتها بالمدرسة بتحريض الطلاب لعدم التعامل معها .