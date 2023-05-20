اليوم السابع
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الداخلية تضبط 153 ديلر مخدرات في القليوبية

السبت، 20 مايو 2023 07:54 م
الداخلية تضبط 153 ديلر مخدرات في القليوبية أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نُشر على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تعليق متضمناً ادعاء بانتشار ترويج المواد المخدرة بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية . 
 
بالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بتوجيه العديد من الحملات الأمنية بالمنطقة محل الشكوى خلال الآونة الأخيرة ، أسفرت عن ضبط (136 قضية بمضبوطات بلغت 56,410 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 28,970 كيلو جرام من مخدر الهيروين – 2,90 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – 50 جرام لمخدر الإستروكس – 410 جرام لمخدر الأيس- 40 قرص مخدر) بإجمالى 153 متهما.
 
وجارى استمرار توجيه الحملات بالمنطقة المشار إليها لضبط كافة المخالفات.
 
 
 

مخدرات

الداخلية

حملات امنية



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