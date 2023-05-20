الداخلية تضبط 153 ديلر مخدرات في القليوبية

نُشر على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تعليق متضمناً ادعاء بانتشار ترويج المواد المخدرة بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية .
بالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بتوجيه العديد من الحملات الأمنية بالمنطقة محل الشكوى خلال الآونة الأخيرة ، أسفرت عن ضبط (136 قضية بمضبوطات بلغت 56,410 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 28,970 كيلو جرام من مخدر الهيروين – 2,90 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – 50 جرام لمخدر الإستروكس – 410 جرام لمخدر الأيس- 40 قرص مخدر) بإجمالى 153 متهما.
وجارى استمرار توجيه الحملات بالمنطقة المشار إليها لضبط كافة المخالفات.
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