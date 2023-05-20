التموين تضبط 30 طن قمح محلى قبل تهريبها ببنى سويف وإحالة الواقعة للنيابة العامة

كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه بالتنسيق مع مباحث التموين، تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببنى سويف، تم ضبط كمية من القمح قبل استخدامه فى الأغراض غير المسموح بها، وتم التحفظ على 30 طن قمح محلى، وتمت الإحالة للنيابة العامة التى قررت تسليمها للصوامع.



وجاء ذلك بناء على تعليمات على المصلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، لتشديد الرقابة على تداول القمح بشأن المتابعة المستمرة لحركة تداول القمح بالمحافظة.





على جانب آخر، تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى استلام القمح المحلى من المزارعين، حيث يتم استلام القمح لصالح هيئة السلع التموينية وذلك لجميع الأصناف المنزرعة محليا، شريطة أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط ويتم الاستلام خلال نقاط الاستلام التى يصل عددها إلى 420 نقطة ‏متنوعة ما بين الصوامع الرأسية والحقلية والهناجر والبناكر والشون ‏المطورة وصوامع المطاحن تفتح أبوابها من الساعة الثامنة صباحاً وينتهى ‏عملها يومياً مع آخر سيارة محملة بالقمح بعد الساعة السابعة مساء مع صرف مستحقات الموردين أول بأول.