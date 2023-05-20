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التضامن: زيادة عدد الحاصلين على بطاقات الخدمات المتكاملة لـ1.75 مليون بطاقة

السبت، 20 مايو 2023 01:44 م
التضامن: زيادة عدد الحاصلين على بطاقات الخدمات المتكاملة لـ1.75 مليون بطاقة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب أمين صالح

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أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه تم تخصيص 1.1 مليار جنيه لدعم ذوى الإعاقة سنويا، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب اليوم السبت.
 
وأشارت وزيرة التضامن إلى أنه يوجد لدينا في مصر مليون و100 ألف بطاقة خدمات متكاملة حاليا، وتم زيادة عدد بطاقات الخدمات المتكاملة 650 ألف بطاقة لتصل إلى مليون و750 ألف بطاقة، في حين تقدم للحصول علي كارت بطاقة الخدمات 2 مليون و430 ألف مواطن.
 
وكشفت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الإعفاءات الجمركية لذوى الإعاقة وصلت لأكثر من 7 مليارات جنيه .
 
 

مجلس النواب

الاخبار

السياسه

وزيره التضامن الاجتماعى



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