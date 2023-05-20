التصريح بدفن طفل لقى مصرعه غرقا بإحدى الترع في طهطا شمالى سوهاج

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوفاة طفل غرقا بإحدى الترع بناحية قرية نزلة القاضي دائرة مركز طهطا، وتم إنتشال الجثة، وتم نقله لمشرحة مستشفى طهطا العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشمال وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا بوصول الطفل أحمد خ م 12 سنة طفل ويقيم دائرة مركز طهطا الى مستشفي طهطا العام " جثة هامدة " إدعاء غرق.

وبسؤال المدعو خلاف م ح 55 سنة نجار ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام نجلة المذكور بالأستحمام بترعه نزلة القاضي بذات الناحية ولعدم إجادته السباحة غرق بها، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق "، تم تحرير محضرا بالواقعة والعرض على النيابة العامة والتي أصدرت قرارها السابق.