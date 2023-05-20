اعرف أماكن ومواعيد تمركز سيارات خدمة شركة المياه بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت شركة مياه الاسكندرية، تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالأحياء، وذلك في إطار تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول الى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية للشركة.

وأكدت شركة مياه الشرب بالإسكندرية على تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقله، وتتمركز السيارات من يوم غد الأحد 21 مايو وحتى 31 مايو الجارى،وذلك للتيسير على المواطنين من السادة كبار السن أو السادة العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

وأماكن تمركز السيارات بالأحياء ومواعيدها هى:

* سيارة شرق :

رافع محمد نجيب أمام بنك مصر- سيدي بشر

من 9 صباحا لـ 8 مساء

* سيارة وسط :

- بشاير الخير(٣) القباري أمام مسجد الشهيد إلهامي

من 9ص الى 8 مساء

* سيارة غرب:

-مدخل أبو يوسف امام مدرسة الأورمان

من ١٠ صباحا ل 3.1/2 عصرا

- أمام فرع شركة المياه بالبيطاش

من 4 عصرا لـ 9 مساء

- يوم الجمعه من 2 ظهرا إلى 8 مساء بنفس اماكن تمركز السيارات

للتواصل سيارة شرق 01275918005

للتواصل سيارة وسط 01275918001

للتواصل سيارة غرب 01275918003

وتقوم السيارات المتنقلة بتقديم الخدمات الآتية ، تعاقد على إدخال العدادات ، استقبال شكاوى ، شحن كروت العدادات مسبقة الدفع ، الاستعلام عن الفواتير ، سداد الفواتير.

كما يتواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطه للتأكد من جودة المياه، وفريق من ادارة التوعيه وادارة التسويق لتعريف سكان المنطقه بالخدمات التي تقدمها الشركة.