اليوم السابع
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اشتعال حريق بمخلفات نخل في قرية أم خنان بالحوامدية

السبت، 20 مايو 2023 12:46 م
اشتعال حريق بمخلفات نخل في قرية أم خنان بالحوامدية حريق - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اشتعل حريق بمخلفات نخل في قرية بالحوامدية، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها للمنشآت المجاورة، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

كان ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، باشتعال حريق بقرية أم خنان في الحوامدية، حيث انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين اشتعال النيران بمخلفات نخل، وتمكنوا من محاصرتا والسيطرة على الحريق قبل امتداده للمنشآت المجاورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 


حريق مخلفات

حريق بالحوامدية

امن الجيزة



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