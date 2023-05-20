استكمال صرف رواتب شهر مايو بالزيادة الجديدة لـ4.5 مليون موظف بالحكومة

كتب هانى الحوتى

بدأت وزارة المالية ، أمس الخميس، صرف رواتب شهر مايو بالزيادة الجديدة للعاملين بالجهات الحكومية، والبالغ عددهم 4.5 مليون موظف، ويستمر الصرف حتى يوم 24 من الشهر الجاري، وذلك في إطار جهود الوزارة نحو التيسير على العاملين بالدولة وكافة الجهات الإدارية بالدولة، وحفاظًا على التدفقات النقدية للدولة، كما سيتم صرف مرتبات يونيه المقبل اعتبارًا من يوم 18 من الشهر نفسه، والمتأخرات بدءًا من يوم 7 يونيه.

ويتم تحديد عدة أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين بالدولة وما في حكمها وما يتقاضونه، و3 أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وتضمنت أجور العاملين بالحكومة زيادة المرتبات والعلاوات الجديدة، للشهر الثاني على التوالي بقيمة 1000 جنيه لكل موظف من العاملين بالجهاز الإدارية للدولة، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة لتصبح 3500 جنيه، و5000 جنيه للدرجة الخامسة، كما تم رفع الحد الأدنى لحاملي الماجستير والدكتوراه، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، وزيادة القيمة المالية لبرنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25%.

ويكلف صرف الزيادة الجديدة الموازنة العامة للدولة بداية من أول أبريل الماضي 40 مليار جنيه، وتتحمل الموازنة العامة 150 مليار جنيه خلال السنة المالية.

ووفقًا لتقرير وزارة المالية، ارتفع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين إلى 258.8 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2022 إلى 28 فبراير عام 2023 بزيادة بلغت 22.6% مليار جنيه بنسبة نمو 9.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.