وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية، السبت، أن مقاتلة من طراز "إف 18" تحطمت فى قاعدة جوية بمدينة سرقسطة، لكن الطيار قفز منها بنجاح.

وقالت وزارة الدفاع على "تويتر" إن الطائرة سقطت فى محيط القاعدة، التى تقع على بعد حوالى 16 كيلومترا خارج المدينة، وتعود إلى سلاح الجو والفضاء الإسبانى. 🔴 ÚLTIMA HORA | Un caza F18 se estrella en la base aérea de Zaragoza en una exhibición. El piloto ha podido eyectarse antes de la colisión pic.twitter.com/d2OlIy25iF — La Razón (@larazon_es) May 20, 2023

وتظهر لقطات فيديو انتشرت على منصات التواصل الاجتماعى، الحادث المأساوي.

وتبدو الطائرة كما لو كانت خارج السيطرة فى الجو، بينما يحاول قائدها إعادتها إلى وضعيتها الطبيعية من دون جدوى.

وفى النهاية هوت الطائرة واصطدمت بالأرض محدثة انفجارا ضخما، إلا أن الطيار كان قد نجح فى القفز منها ونجا بحياته.

ونقل الطيار إلى المستشفى وحياته ليست فى خطر، وقالت وكالة الأنباء الإسبانية إن الطائرة كانت تتدرب على معرض طيران عندما وقع الحادث.

وأخبر الحرس المدنى وكالة "أسوشيتد برس" أن واحدة من دورياته كانت أول من وصل للطيار الذى سقط أمام سياج خارجى يحيط بالقاعدة.

ووفقا له، عانى الطيار جروحا فى ساقيه، على الأرجح لأنه قفز بمظلة قفز من ارتفاع منخفض، وأضاف أنه سيتعاون مع الجيش للتحقيق فى الحادث.

وأوضح الحرس المدنى أن المعلومات الأولية التى قدمها الطيار تشير إلى أن الطائرة عانت عطلا فنيا على ما يبدو.

وتشكل الطائرة "إف 18" أميركية الصنع جزءا من دفاعات جوية منذ الثمانينات، واشترتها قوات جوية من دول حليفة عدة.

وحصلت القوات الإسبانية على أول 72 نموذجا من "إف 18" عام 1983.

ولم ترد وزارة الدفاع الإسبانية على طلب التعقيب على الفور.