إصابة شخصين نتيجة انقلاب دراجة نارية فى القنطرة غرب بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب شخصان بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب الدراجة النارية التى يستقلونها على "الإسماعيلية - بورسعيد" بتمرة 4 بالقنطرة غرب بالإسماعيلية وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوخليفة للطوارئ لإسعافهم ورعايتهم طبيًا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسماعيلية، اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بانقلاب دراجة نارية على طريق "الإسماعيلية - بورسعيد" بنمرة 4 دائرة مركز القنطرة غرب.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بسيارتين إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب، مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى أسفر عن اصابة كلا من محمد موسى محمد حسن 21 عام وفهمى محمد حسين حسن25 عام مصابين بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أبوخليفة للطوارئ لإسعافهم ورعايتهم طبيا، جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.