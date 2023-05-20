إحالة عاطلين كونا تشكيلا عصابيا لـ"استغلال الأطفال فى أعمال التسول" للمحاكمة

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة الأزبكية باحالة عاطلين لاتهامهما باستخدام 3 أطفال واستغلالهم فى أعمال التسول واستجداء المارة والتعدى عليهم للمحاكمة .

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية") بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول وإستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم والتعدى عليهم بالضرب، مُتخذين من دائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما (سلاح أبيض - مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى) وبصحبتهما 3 أطفال أحداث وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المتهمان باستغلالهم فى أعمال التسول على النحو المشار إليه، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى.

تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التى أمرت باحالتهم إلى المحاكمة الجنائية عقب انتهاء التحقيقات معهم.