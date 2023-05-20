أسماء ضحايا ومصابي حادث انهيار منزل بقنا

قنا صابر سعيد

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرين، اليوم السبت، في حادث انهيار منزل بقرية الترامسة التابعة لمركز قنا.

كان تلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين في حادث انهيار منزل بقرية الترامسة التابعة لمركز قنا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوة من الحماية المدنية إلى مقر الواقعة وتم انتشال الجثث وجاري نقل المصابين للمستشفى.

وأسفر الحادث عن مصرع أسماء حسني أبوالحجاج، 26 عامًا، ومحمد هاني منصور 8 أشهر، وصالحة محمد منصور، 10 أعوام، فيما أصيب رمضان محمود صدقي، 25 عامًا، ودنيا رزق شاذلي، 37 عامًا، وجنا يوسف منصور، 10 أعوام، ونعمة إبراهيم شاذلي، 30 عامًا، وتبارك كمال طايع، 28 عامًا، ورفيع هاني خضري، 4 أعوام، وحميدة علي أحمد، 70 عامًا، ونوبية حساني أحمد، 60 عامًا، ويوسف منصور جلال، 45 عامًا.

تم تحرير محضر بالواقعة فيما أخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات وجاري نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى.