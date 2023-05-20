أسعار الذهب اليوم السبت 20 مايو 2023

كتب - إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب بالسوق المصري اليوم السبت، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2340 جنيها للجرم بدون إضافة مصنعية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 2674 جنيها

عيار 21 يسجل 2340 جنيها

عيار 18 يسجل 2006 جنيهات

الجنيه الذهب 18720 جنيها

هبوط الذهب في أسبوع

سيطر الهبوط على أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي في ظل انخفاض الأسعار عالمياً بالإضافة إلى تراجع الطلب على المعدن النفيس في الأسواق المحلية خلال الفترة الحالية، ولكن استطاعت الأسعار أن تعود إلى التعافي التدريجي خلال جلسة أمس الجمعة.

انخفض سعر الذهب خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.3% ليفقد 80 جنيه، بينما قد انخفض الذهب بمقدار 600 جنيه للجرام منذ تسجيله أعلى مستوى تاريخي عند 2800 جنيه للجرام وحتى تسجيله أدنى مستوى الأسبوع الماضي عند 2200 جنيه للجرام.

انخفاض الذهب خلال الأسبوع الماضي جاء بالتوازي مع تراجع أسعار الأونصة العالمية وانخفاضها تحت المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة، وهو ما يشير إلى عودة التسعير المحلي للذهب للتوافق إلى حد كبير مع التسعير العالمي، بحسب جولد بيليون

جدير بالذكر أن الذهب عاد إلى التعافي يوم أمس مع نهاية الأسبوع وذلك بالتوازي مع عودة سعر الأونصة العالمية إلى الارتفاع يوم أمس بسبب تصريحات رئيس البنك الفيدرالي.

مبادرة السماح باستيراد الذهب بدون جمارك أو رسوم ساهم في زيادة المعروض المحلي من الذهب لمواجهة الطلب المتزايد خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى الإعلان الرسمي عن عمل أول صندوق استثماري في الذهب والذي ساهم في هدوء وضبط أسواق الذهب.

خاصة أن صندوق الاستثمار قد يجتذب شريحة كبيرة من محدودي الدخل وهو ما يقلل من الطلب على خام الذهب ليقلل بالتالي من الضغط على الطلب ويحقق توازن في ميزان العرض والطلب بالنسبة لأسواق الذهب.

وثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال اجتماعه يوم الخميس الماضي عند 18.75% لسعر العملية الرئيسية، وقام بتثبيت كل من الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 18.25% و19.25% على التوالي.

يذكر أن المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه الأخير في مارس، بعد أن رفع الفائدة 800 نقطة أساس خلال عام 2022 في ظل العمل على خفض التضخم واجتذاب الاستثمارات في الوقت الذي استمر البنك الاحتياطي الفيدرالي في رفع الفائدة لعشرة اجتماعات متتالية.