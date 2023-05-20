اليوم السابع
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السبت، 20 مايو 2023 01:28 م
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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

السبت، 20 مايو 2023 12:00 م
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية الخضروات والفاكهة- أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
 
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم كالتالي:
 
-الطماطم بـ 8.5 جنيه
 
‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 8.25 جنيه.
 
‏‎‏-البصل الأبيض بـ 17 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎-‏‎البصل الأحمر بـ17 جنيه.
 
‏‎‏‎‏‎-الكوسة 10.5جنيه .
 
‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 10 جنيهات.
 
‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 13.5  جنيه
 
‏‎‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.
 
-الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً.
 
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيه.
 
بامية 35 جنيها 
 
‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس   بـ 8.5 جنيه.  .
 
‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ10 جنيهات
 
‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 35  جنيها.
 
‏‎‏‎‏-الليمون بـ22.5 جنيه.
 
‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.
 
‏‎‏-الجوافة بـ 21 جنيه .
 
-الموز البلدى 15 جنيها.

أسعار الخضروات اليوم

أسعار الفاكهة اليوم

أسعار الخضروات بالمجمعات الاستهلاكية

أسعار الفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية

سعر الفاكهة

سعر الخضروات



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