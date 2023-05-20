أسعار البيض تتراجع لأقل مستوى خلال شهرين.. والكرتونة بـ78 جنيهًا

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار البيض في مصر، هبوطًا بقيمة 8 جنيهات لتسجل الكرتونة أقل مستوى لها منذ شهر رمضان المبارك، وهبط سعر البيض الأبيض إلى 78 جنيهًا للكرتونة، وهبط سعر كرتونة البيض الأحمر إلى 85.75 جنيها بتراجع بلغ 9 جنيهات.

وتراجعت أسعار البيض البلدي إلى 96 جنيهًا للكرتونة في المزارع، ويصب المستهلكين بسعر يتراوح بين 105 إلى 110 جنيهًا، وسط معروض كبير في الأسواق، بحسب سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة.

وأضاف سامح السيد، أن البيض يشهد انخفاضًا ملحوظًا هذا الأسبوع مع تراجع حدة الشراء التي كنا نشهدها مع شهر رمضان وفي فترة الدراسة، ومع انتهاء بعض المدارس وعدم وجود طلاب ينخفض الطلب على البيض، ومن هنا نشهد هذا الانخفاض في الأسعار.