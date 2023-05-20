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أسرة الكاتب الصحفى محمد طلبة دويدار تستقبل العزاء بمنزله فى التجمع الخامس

السبت، 20 مايو 2023 10:48 م
أسرة الكاتب الصحفى محمد طلبة دويدار تستقبل العزاء بمنزله فى التجمع الخامس الراحل الكاتب الصحفى محمد طلبة دويدار

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أقيم مساء اليوم السبت، عزاء الكاتب الصحفى محمد طلبة دويدار والد الزميل عمرو دويدار الصحفى بجريدة اليوم السابع، فى منزله بمنطقة التجمع الخامس.
 
واستقبلت أسرة الفقيد عدد كبير من المعزيين بينهم رموز إعلامية وصحفية فضلا عن الأهل والأقارب والجيران والأصدقاء.
 
وتتقدم مؤسسة اليوم السابع ممثلة فى صحفييها وإداريها بخالص العزاء للزميل عمرو دويدار، سائلين الله عز وجل أن يلهمه الصبر والسلوان وأن يتغمد والده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.
 
وعمل الكاتب الصحفى محمد طلبة دويدار مدير تحرير بجريدة عكاظ السعودية حتى 2007، وعاد لأرض الوطن فى 2007، وتولى مدير مكتب جريدة المدينة السعودية حتى 2014.  
 
كما تولى الفقيد منصب مدير مكتب جريدة عكاظ بالقاهرة حتى 2017، وشارك فى تطوير جريدة البلاد خلال الفترة من 2017 حتى 2022.
 
 

عزاء

تلقى عزاء

محمد طلبه

عزاء محمد طلبه



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