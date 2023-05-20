أخبار الاقتصاد اليوم..بحث التعاون مع شركتين لتصنيع المركبات وقطع غيار السيارات

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم السبت 20-5-2023 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وفود شركتين هنديتين متخصصتين في مجالات تصنيع المركبات وقطع غيار السيارات

وزير الصناعة يبحث التعاون مع شركتين لتصنيع المركبات وقطع غيار السيارات

التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وفود شركتين هنديتين متخصصتين في مجالات تصنيع المركبات وقطع غيار السيارات، حيث تم استعرض فرص ومقومات الاستثمار في السوق المصري وكذا إمكانيات انشاء مشروعات للشركتين في مصر في مجالات تصنيع المركبات الكهربائية وشاحنات نقل الركاب وإنتاج قطع غيار السيارات، حضر اللقائين الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري.

وقال الوزير إن اللقاء الأول تضمن وفد شركة هندوجا الهندية العالمية برئاسة أمانديب سينج، مسؤول العمليات الدولية بالشركة حيث استعرض اللقاء جهود الدولة الحالية لتبني وتوطين صناعة السيارات الكهربائية فى السوق المصرية، والاعتماد على الطاقة النظيفة فى المركبات للحفاظ على البيئة، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في تكثيف العمل على توفير البنية التحتية اللازمة لمحطات شحن المركبات الكهربائية وجاري التوسع في إنشاء هذه المحطات.

3.3 % هبوطًا فى أسعار الذهب بمصر والجرام يفقد 80 جنيها خلال أسبوع

سيطر الهبوط على أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي في ظل انخفاض الأسعار عالمياً، بالإضافة إلى تراجع الطلب على المعدن النفيس في الأسواق المحلية خلال الفترة الحالية، ولكن استطاعت الأسعار أن تعود إلى التعافي التدريجي خلال جلسة أمس الجمعة.

انخفض سعر الذهب خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.3% ليفقد 80 جنيها، بينما قد انخفض الذهب بمقدار 600 جنيه للجرام منذ تسجيله أعلى مستوى تاريخي عند 2800 جنيه للجرام وحتى تسجيله أدنى مستوى الأسبوع الماضي عند 2200 جنيه للجرام.

انخفاض الذهب خلال الأسبوع الماضي جاء بالتوازي مع تراجع أسعار الأونصة العالمية وانخفاضها تحت المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة، وهو ما يشير إلى عودة التسعير المحلي للذهب للتوافق إلى حد كبير مع التسعير العالمي، بحسب جولد بيليون

"تصديري الكيماويات": أوروبا وأمريكا أبرز الأسواق المستهدفة لقطاع اللدائن

قال محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن الأسواق الرئيسية للصادرات المصرية من اللدائن هي الأسواق الأوروبية فضلا عن السوق الأمريكي وهو ما يفرض علي صناع البلاستيك مواكبة التطور في الصناعة وما دخل عليها من توليفات في التصنيع ينقلها إلي مستويات أكثر تطورا وأقل تكلفة فضلا عن التحديد الدقيق لطلبات الأسواق ومواصفات واشتراطات المنتجات التي يسمح لها بالنفاذ إلي هذا السوق.

قال "مجيد" خلال ورشة عمل، إنه لم تعد المسألة تتعلق بزيادة الإنتاج وترشيد الطاقة والحد من الهدر بقدر ما هو ما يتعلق بضرورة معرفة احتياجات السوق والتحول إلي منتجات بلاستيك أكثر تطوراً يتم بها غزو أسواق أوروبا وبالتبعية السوق الإفريقي وغيره من الأسواق.

هيئة التنمية الصناعية تناقش دراسة البنك الدولى حول استراتيجية التنمية

اجتمع المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع ممثلى البنك الدولى برئاسة ايلين اولافسين مسئول القطاع الخاص بالبنك، لبحث الدراسة التى اعدها البنك حول الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، ومناقشة عناصر الاستراتيجية في مصر والتي تهدف الى التعامل مع مختلف التحديات والظروف العالمية الراهنة، ولتحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة معدل الصادرات، وذلك بحضور شيماء على، مدير عام التخطيط الاستراتيجي بوزارة التجارة والصناعة.

وأشاد عبد الكريم بجهود البنك الدولى في مساندة مساعي الهيئة نحو تطوير الصناعة ودعمها المتواصل لخطط التنمية الصناعية الشاملة، وخاصة مع توجه الدولة نحو الاستفادة من مساهمات وخبرات المنظمات الدولية مثل البنك الدولى في دعم تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية المصرية من خلال تعزيز برامج توطين الصناعة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، وذلك تنفيذا لأهداف الاستراتيجية، والتى من شانها إحداث نقلة نوعية للصناعة المصرية.

"غرفة الحبوب": انخفاض سعر طن الدقيق استخراج 72% لـ 13 ألف جنيه

أعلن عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، انخفاض سعر الدقيق في الأسواق مرة أخرى، حيث بلغ سعر طن الدقيق استخراج 72% من 13000 جنيه إلى 13500 جنيه للطن، بعدما كان يتراوح سعر الطن من 13500 إلى 14000 جنيه، ثم قبل ذلك 15000 و15500 جنيه للطن.

وأضاف "أنه تم توفير كميات كبيرة من النخالة الخشنة "خليط الزوائد " بالمطاحن 72‎% “الحر “ بسعر 10000 جنية للطن فضلًا عن توفير مطاحن القطاع العام والخاص التموينية "المنظومة التموينية " النخالة الخشنة بسعر 8000 جنيه للطن، وذلك للأنشطة الزراعية والصناعية والتجارية وتجار الأعلاف والمربين وفقًا للتعليمات والتوجيهات الصادرة فى هذا الشأن مع وجود أرصدة كبيرة