6 مسببات تزيد أعراض الربو في فصل الصيف.. اعرف ازاى تتجنبها

كتبت ميرفت رشاد

يلعب الطقس دورًا أساسيًا في التأثير على أعراض الربو ، قد يؤدي طقس الصيف الحار إلى ظهور أعراضه، ويعاني الشخص المصاب بالربو من ضيق في التنفس وضيق في الصدر وسعال، قد يكون هذا نتيجة التورم وانقباض الشعب الهوائية بسبب إفراز المخاط الزائد في الشعب الهوائية، قد تتفاقم أعراض الربو بسبب عدة محفزات منها الغبار والدخان وتلوث الهواء، سبب آخر شائع للربو هو الطقس، وإليك كيفية تجنب مسببات الربو هذا الصيف، وفقا لما نشره موقع " doctor.ndtv".

مسببات الربو هذا الصيف



تجنب حبوب اللقاح



على الرغم من أن الفيروسات والكائنات الدقيقة الأخرى التي تسبب الربو قد تكون أقل في الصيف ، إلا أن حبوب اللقاح قد تكون مرتفعة، تتواجد حبوب اللقاح بأعداد كبيرة خلال فصل الصيف، من المهم بالنسبة لك التحقق من عدد حبوب اللقاح بالقرب منك وكذلك تجنب مغادرة المنزل، إذا غادرت المنزل ، فتجنب البقاء في الهواء الطلق لفترات طويلة وارتدِ أيضًا قناعًا.

تمرن في مكان مغلق



قد تكون عرضة لحبوب اللقاح ومثيرات أخرى إذا بقيت في الهواء الطلق، قد تؤدي ممارسة التمارين أو الأنشطة البدنية إلى السعال أو أعراض الربو الأخرى، وبالتالي يجب ممارسة الرياضة في بيئة أكثر أمانًا وراحة.





تمرن في الصباح الباكر



يمكن أن يؤدي الطقس الحار إلى جانب تلوث الهواء إلى ظهور أعراض الربو، قد يساعدك التمرن في الصباح الباكر على تجنب أشعة الشمس والطقس الحار ، قد تكون جودة الهواء أفضل أيضًا في الصباح الباكر.

تجنب المحفزات الأخرى



يجب أن تظل على دراية بالمحفزات الخاصة بك، تجنب ملامسة الغبار والعفن والحيوانات وتلوث الهواء وما إلى ذلك، إذا كان ملامسة أحد محفزات الربو أمرًا لا مفر منه ، فتأكد من حمل الدواء واستهلاكه مسبقًا قد يساعدك هذا في تقليل الأعراض.

حافظ على رطوبتك



شرب الماء بكميات كبيرة أمر ضروري لتقليل رقة المخاط المتراكم في الشعب الهوائية، قد تضطر إلى ترطيب وشرب الماء كثيرًا خلال فصل الصيف لأن الجسم يحتاج إلى المزيد من الماء، قد تجعلك الشمس والطقس الحار تشعر بالجفاف وقد تصعب تنفسك.





لا توقف الدواء



إذا وصف لك الطبيب دواءً ، فمن الضروري اتباع ذلك مهما كان الطقس ، قد يحدث الربو في كثير من الأحيان في الشتاء ، ولكن هذا لا يعني أنه لن يزعجك في الصيف.