اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 مايو 2023 07:42 ص
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‫تعرف على موعد زراعة الفول السودانى فى مصر

الثلاثاء، 02 مايو 2023 07:00 ص
‫تعرف على موعد زراعة الفول السودانى فى مصر زراعة الفول السودانى
كتبت أسماء نصار

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يعتبر محصول الفول السوداني من المحاصيل الزيتية الصيفية الهامة في مصر، حيث تتم زراعته في العروة الصيفية، ويصنع منه الحلاوة الطحينية والطحينة وزبدة الفول السودانى كما يستخدم مباشرة بعد التحميص في صناعة بعض الحلويات أو التسالي.
 
ومن أهمية الفول السوداني أنه يتميز بنسبه عالية من الفيتامينات تحمي الجسم من الأمراض وتقلل من مستوي الكولسترول الضار بالجسم مما يحمي من أمراض القلب والشرايين ويحتوي علي حمض الفوليك الذي يحمي الجسم من أمراض الشرايين ويحتوي علي البروتين اللازم لنمو العضلات بطريقة صحيحة، كما يحمي الجسم من السرطان ويساعد علي بشرة الوجه ناعمة ويقلل من تجاعيد الوجه وهناك فوائد كثيرة ويعتبر من الأهمية في مقدمة المكسرات.
 
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل حول زراعة الفول السودانى: 
 
1- يجود الفول السوداني في الأراضي الطميية بنوعيها والأراضي الرملية المستصلحة حديثا مع اتباع دورة زراعية ومعاملات خاصة بمثل هذه الأراضي.
 
2- يمكث في الأرض حوالي 4 أشهر حسب الصنف وميعاد الزراعة متوسط انتاجية الفدان 20 أردب قد تزيد إلى أكثر من 25 أردب للفدان. 
 
3- لا تصلح زراعته في الأراضي الطينية والثقيلة والغدقة والملحية.
 
4- أنسب ميعاد لزراعة الفول السوداني خلال الفترة من منتصف شهر أبريل الي اخر شهر مايو حسب منطقة الزراعة، والتبكير أو التأخير عن هذه المواعيد يقلل المحصول.
 
5- يجب اتباع دورة ثلاثية أو ثنائية علي الأقل بحيث لا يزرع الفول السوداني في نفس الأرض إلا بعد مرور 2-3 سنوات لان ذلك يساعد على تقليل الاصابة بالامراض وكذا تحسين نوعية الثمار.

الفول السودانى

زراعة الفول السودانى

محصول الفول السودانى

موعد زراعة الفول السودانى



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