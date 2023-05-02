يخدم محور 26 يوليو.. تفاصيل مشروع تطوير طريق "المنصورية ـ كرداسة"

كتبت - مرام محمد

شهدت مشروعات قطاع الطرق بالخطة الاستثمارية لمحافظة الجيزة للعام المالي 2022/2023 معدلات تنفيذ عالية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالارتقاء بالبنية التحتية للمحافظة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفتح مسارات جديدة للتنمية في ظل الجمهورية الجديدة.

ويعد طريق المنصورية أحد أهم وأبرز الطرق التي تشهد أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف بالمحافظة بتكلفة 130 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة تطوير الطرق المؤدية للمتحف المصري الكبير، والاهتمام بتطوير كافة المجاري المائية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يشهد الطريق أعمال تطوير ورصف بطول 7كم وأعمال توسعة بعرض (30م – 35م)، بالتوازي مع أعمال تغطية مسار ترعة المنصورية على جانبيه، وذلك بدءا من أسفل الطريق الدائري بكفر غطاطي حتى الطريق الأبيض.

ويستهدف المشروع إنشاء ممشى سياحي بطول مسافة التطوير، و10 كباري مشاة آمنة وحضارية للمواطنين، إلى جانب استكمال أعمال التطوير والرصف بداية من الطريق الأبيض وحتى طريق الصليبة بطول 5كم باتجاه منشأة القناطر والطريق الصحراوي.

يخدم الطريق مناطق رشاح عبد الله، وناهيا، وبني مجدول، ومنطقة كفر حكيم، وكرداسة، وبني مجدول، وأبو رواش، وبرك الخيام، إلى جانب المحاور المرورية الجديدة التي تنفذ بالمحافظة وأهمها الطريق الأبيض ومحور 26 يوليو الجديد.

ويعد محور 26 يوليو الذى يربط بين مدينتى القاهرة والجيزة والسادس من أكتوبر، كما يربط بين الطرق الإقليمية مثل القاهرة/الإسكندرية، أحد أهم المحاور المرورية التى تشهد تطويرا شاملا، يستهدف توسعة حاراته المرورية ورفع كفاءته، وإنشاء محور مرورى جديد مواز له فى المسافة من ميدان لبنان وحتى تقاطع طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، وكذلك إنشاء وصلات وتقاطعات فرعية للطريق واستحداث منازل ومطالع جديدة لخدمة مواقع جديدة، ذلك لمواجهة ما يعانى منه المحور (الحالي) من كثافات مرورية عالية، وتخفيف الضغط المرورى على أحياء الزمالك والمهندسين وإمبابة ومنطقة ميدان الجيزة، وتقليل زمن الوصول إلى مدينة 6 أكتوبر.