يحتفظ ببطاقة شقيقه لتضليل الشرطة.. إحالة ديلر مدينة نصر للجنايات

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة مدينة نصر بإحالة عاطل لمحكمة الجنايات، بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة سلاح نارى، ونجحت الداخلية فى ضبط كمية من مخدر الحشيش، وسلاح نارى بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية ومتجرى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، قيام (أحد الأشخاص) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه، وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - سلاح نارى "فرد خرطوش" بطاقة تحقيق الشخصية - صورة ضوئية من بطاقة تحقيق الشخصية) بمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع.

وبفحص بطاقة تحقيق الشخصية المضبوطة تبين أنها لأحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق بالقاهرة، كما تبين اختلاف الصورة المُثبتة بهـا عـن صـورة المذكور وبفحص الصورة الضوئية تبين أنها تابعة لأحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا بالقاهرة وبالكشف الفنى على صورة البطاقة الشخصية المضبوطة لم يستدل على صحتها، وبمواجهته أقر بذلك واحتفاظه بالبطاقة الشخصية الخاصة بشقيقه خشية ضبطه والصورة الضوئية للبطاقة أقر بعثوره عليها بالطريق العام وقيامه بتصويرها صورة ضوئية عقب التلاعب فى مفردات أرقامها ووضع صورته الشخصية عليها لتقديمها - حال ضبطه أثناء مزاولته لنشاطه غير المشروع فى تجارة المواد المخدرة. فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.