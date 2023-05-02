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وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق 10 صواريخ من غزة باتجاه المستوطنات وإصابة شخص

الثلاثاء، 02 مايو 2023 03:51 م
وسائل إعلام إسرائيلية: إطلاق 10 صواريخ من غزة باتجاه المستوطنات وإصابة شخص إطلاق صواريخ من غزة تجاه المستوطنات
كتب أحمد جمعة

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أكد موقع "واللا" الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، إطلاق الفصائل في قطاع غزة حوالى 10 صواريخ باتجاه المستوطنات المحاذية للغلاف، مشيرة إلى تصدى القبة الحديدية لبعض الصواريخ التى تم إطلاقها.

 

فيما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى دوى صفارات الإنذار في عدد من المستوطنات المحاذية لغلاف غزة منها سديروت، مشيرة إلى إصابة أحد المستوطنين فى مستوطنة سديروت بعد استهداف منزله بصاروخ.

 

واستشهد الأسير الفلسطيني خضر عدنان، في السجون الإسرائيلية، فجر الثلاثاء، بعد معركة إضراب عن الطعام استمرت لمدة 87 يومًا رفضًا لاعتقاله، ووفق ما أكد التلفزيون الرسمي الفلسطيني أبلغت إدارة سجون الاحتلال الاسرائيلى الأسرى رسميا باستشهاد الأسير عدنان، فيما نقل عن نادي الأسير، قوله إن الاحتلال الإسرائيلي اغتال الأسير عن سبق إصرار.

 

بدورها، توعدت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية بالرد بعد استشهاد القيادي فيها خضر عدنان.

 

 


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اطلاق الصواريخ من غزه



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