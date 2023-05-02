جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية التونسي الاثنين مع سمير بوعزيز ممثل مكتب تونس لمنظمة مراسلون بلا حدود (مسؤول المناصرة بشمال إفريقيا)، الذي تم خلاله التطرق إلى عدد من المواضيع ذات العلاقة بمجالات التعاون بين الوزارة والمنظمة لا سيما حماية الصحفيين المراسلين سواء كانوا تونسيين أو أجانب وتسهيل عملهم أثناء قيامهم بمهامهم في ظروف ملائمة.

وفي سياق متصل، أكّد وزير الداخلية التونسي أهمية الإعلام الذي يهتم بمشاغل المواطنين ويقوم بنقل مطالبه بكل مصداقية، معبرا عن تقديره للدور الذي يضطلع به الإعلام النزيه في إنجاح مختلف التحديات التي تمر بها البلاد، مشيرا الى حرص الوزارة على ضمان حرية الصحافة وحق الصحفيين في ممارسة عملهم في إطار اخلاقيات المهنة وفقا للقانون وتغليب المصلحة العليا للوطن.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية التونسي مع الطيب الزهار رئيس اتحاد مديري الصحف التونسي، الذي تم خلاله تثمين التعاون الملموس بين وزارة الداخلية والهياكل المهتمة بالمجال الإعلامي.

بدوره، أكد الزهار أهمية دور مديري المؤسسات الصحفية في تكريس أخلاقيات المهنة وإرساء صحافة ذات جودة قادرة على مواجهة المغالطات والحدّ من الشائعات التي يتمّ نشرها بمواقع التواصل الاجتماعي، مبرزا حرص مديري الصحف على نقل الواقع بكلّ دقّة وموضوعية.