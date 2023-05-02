وزير الزراعة يبحث مع مدير الغرفة التجارية الألمانية بالقاهرة سبل التعاون

كتبت أسماء نصار

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يان نوتر المدير التنفيذي للغرفة التجارية الألمانية بالقاهرة والوفد المرافق له، وبحث معه سبل التعاون المشترك بين الوزارة والغرفة.

أكد القصير على أهمية الاستفادة من الخبرة الألمانية في مجال التعاونيات وكذلك مجال استصدار شهادات الكربون وآلية حساب وتقدير البصمة الكربونية للمنتجات الزراعية والتي ستعتبر مصدر دخل اضافي لمنتجي المحاصيل الزراعية وللقائمين على الأنشطة الزراعية.