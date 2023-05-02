اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 مايو 2023 11:27 م
أكرم القصاص
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وزير البيئة السعودي يؤكد أهمية الحفاظ على مصادر المياه المتجددة

الثلاثاء، 02 مايو 2023 11:00 م
وزير البيئة السعودي يؤكد أهمية الحفاظ على مصادر المياه المتجددة السعودية
أ ش أ

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أكد وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أهمية الحفاظ على مصادر المياه المتجددة وضرورة العمل على الاستفادة منها في جميع جوانب الحياة، مشيرا إلى الحاجة إلى المياه المتجددة في الزراعة والصناعة والتنمية المستدامة في المملكة.


جاء ذلك خلال حفل تدشين برنامج بناء قدرات الكوادر الوطنية للبرنامج الوطني لتعظيم الاستفادة من مصادر المياه المتجددة في الرياض، حيث شدد على أن المملكة تواصل البناء والاستثمار من خلال الشباب السعودي، وضرورة استشعار هذا الواجب والمسؤولية للمضي قدمًا إلى تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة وفق مستهدفات رؤية 2030، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).


بدوره، أوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه السعودي الدكتور عبد العزيز الشيباني، أن البرنامج الوطني لتعظيم الاستفادة من مصادر المياه المتجددة رائد في فكرته ومنهجيته وشموله لكل منظومة الوزارة، مشيرا إلى أن مخرجات البرنامج ستسهم في استدامة المصادر لتعضيد مصادر الري لقطاع الزراعة، وفي قطاع البيئة سيسهم في تعزيز الاستخدامات البيئية بصفة عامة، ومبادرات التشجير الوطنية وبصفة خاصة مبادرة السعودية الخضراء.


السعودية

وزارة البيئة السعودية

المياه المتجددة

المياه فى السعودية



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