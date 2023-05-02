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وزارة النقل تنشر أحدث صور لمحطة جامعة الدول بالخط الثالث للمترو

الثلاثاء، 02 مايو 2023 02:00 م
وزارة النقل تنشر أحدث صور لمحطة جامعة الدول بالخط الثالث للمترو محطة جامعة الدول بالخط الثالث للمترو
كتب سيد الخلفاوى

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نشرت وزارة النقل أحدث صور لمحطة مترو جامعة الدول بالجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، والجارى تشطيبها الأن بشارع جامعة الدول العربية بمنطقة المهندسين بالجيزة.

محطات الجزء 3C بالمرحلة الثالثة

ويتم تنفيذ الجزء الثالث 3C، بطول 7.1 كم وتشتمل علي 3 محطات نفقية "التوفيقية - وادي النيل - جامعة الدول + 1 محطة علوية "جامعة القاهرة" + 1 محطة سطحية "بولاق الدكرور" مخطط التشغيل التجريبي في أكتوبر 2023.
 
كما تواصل وزارة النقل تنفيذا أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق من محطة الكيت كات حتي محطة روض الفرج بالقرب من محور روض الفرج، حيث يتم تنفيذ محطات السودان وامبابة والبوهى والقومية العربية والدائرى وروض الفرج، ويبلغ طول هذه المرحلة 13.7 كم ، وفى النقاط التالية نوضح عدد واسماء المحطات الجارى تنفيذها وموعد تشغيلها.

محطات الجزء 3B بالمرحلة الثالثة

الجزء الثانى 3B، تنفذ بطول 6.6 كم وتشتمل على 1 محطة نفقية "السـودان + (4) محطات علوية "إمبابة - البوهي - القومية العربيـة - الطريق الدائري" + 1 محطة سطحية (المحطة النهائية عند محور روض الفرج" مخطط التشغيل التجريبي في يوليو 2023 .
 
محطة جامعة الدول بالخط الثالث للمترو 1
محطة جامعة الدول بالخط الثالث للمترو 

محطة جامعة الدول بالخط الثالث للمترو 2
محطة جامعة الدول بالخط الثالث للمترو

محطة جامعة الدول بالخط الثالث للمترو 3
محطة جامعة الدول بالخط الثالث للمترو 

محطة جامعة الدول بالخط الثالث للمترو 4
محطة جامعة الدول بالخط الثالث للمترو

محطة جامعة الدول بالخط الثالث للمترو 5
محطة جامعة الدول بالخط الثالث للمترو 

محطة جامعة الدول بالخط الثالث للمترو 6
محطة جامعة الدول بالخط الثالث للمترو 

محطة جامعة الدول بالخط الثالث للمترو 7
محطة جامعة الدول بالخط الثالث للمترو 

محطة جامعة الدول بالخط الثالث للمترو 8
محطة جامعة الدول بالخط الثالث للمترو 

محطة جامعة الدول بالخط الثالث للمترو 9
محطة جامعة الدول بالخط الثالث للمترو 

محطة جامعة الدول بالخط الثالث للمترو
محطة جامعة الدول بالخط الثالث للمترو

 


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