وباء الوحدة يهدد الأمريكيين.. ومسئول لـ"AP": يكلف الصحة مليارات مثل التدخين

كتبت: نهال أبو السعود

قال الجراح العام الأمريكي اليوم الثلاثاء في إعلانه عن أحدث وباء للصحة العامة ، إن الشعور بالوحدة يشكل مخاطر صحية قاتلة مثل تدخين عشرات السجائر يوميًا ، مما يكلف صناعة الصحة مليارات الدولارات سنويًا.

كشف الدكتور فيفيك مورثي في تقرير ان حوالي نصف البالغين في الولايات المتحدة إنهم عانوا من الشعور بالوحدة، وقال لوكالة اسوشيتد برس: "نحن نعلم أن الوحدة هي شعور شائع يشعر به الكثير من الناس. إنه مثل الجوع أو العطش .. الملايين من الناس في أمريكا يكافحون في الظل ، وهذا ليس صحيحًا. لهذا السبب أصدرت هذا الاستشارة لسحب الستار عن صراع يعاني منه الكثير من الناس ".

يهدف الإعلان إلى زيادة الوعي حول الشعور بالوحدة ، لكنه لن يطلق العنان للتمويل الفيدرالي أو البرامج المخصصة لمكافحة هذه المشكلة.

تظهر الأبحاث أن الأمريكيين ، الذين أصبحوا أقل انخراطًا في دور العبادة والمنظمات المجتمعية وحتى مع أفراد أسرهم في العقود الأخيرة ، أبلغوا بشكل مطرد عن زيادة في الشعور بالوحدة كما تضاعف عدد الأسر المنفردة خلال الستين سنة الماضية.

لكن الأزمة تفاقمت بشدة عندما انتشر COVID-19 ، مما دفع المدارس وأماكن العمل إلى إغلاق أبوابها ودفع ملايين الأمريكيين إلى العزلة في المنزل بعيدًا عن الأقارب أو الأصدقاء.

يصيب وباء الوحدة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عامًا بشكل كبير. سجلت الفئة العمرية انخفاضًا بنسبة 70% في الوقت الذي تقضيه مع الأصدقاء خلال نفس الفترة، وقال مورثي إن وسائل التواصل الاجتماعي تقود إلى زيادة الشعور بالوحدة، وتابع: "ليس هناك حقًا بديل للتفاعل الشخصي".

ووفقا للتقرير تزيد الوحدة من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 30% تقريبًا ، حيث كشف التقرير أن أولئك الذين لديهم علاقات اجتماعية ضعيفة لديهم أيضًا خطر أكبر للإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب حيث تزيد العزلة أيضًا من احتمالية إصابة الشخص بالاكتئاب والقلق والخرف.