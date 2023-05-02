نيكست دور تطرح ذكاء اصطناعيا يعيد صياغة المنشورات القبيحة.. اعرف التفاصيل

كتبت سماح لبيب

تقدم Nextdoor أول ميزة إنشائية للذكاء الاصطناعي وهي "مساعد" داخل التطبيق يمكن أن يساعد المستخدمين في إعادة كتابة المنشورات "غير اللطيفة" على شبكة التواصل الاجتماعي ويتم طرح الميزة الجديدة "خلال الأسابيع العديدة القادمة، وفقا لتقرير engadget.

إنها ليست المرة الأولى التي تختبر فيها الشركة طرقًا لتذكير المستخدمين بالحفاظ على المحادثات وبدأت الشركة التي كافحت في ذلك الوقت لمحاربة التصور القائل بأن منصتها يمكن أن تكون سامة ، في استخدام "تذكيرات اللطف" في عام 2019 وقدمت العام الماضي نوافذ منبثقة تذكّر المستخدمين بأن يكونوا أكثر "تعاطفًا، وقدم التطبيق أيضًا مزيدًا من التنبيهات المستهدفة للترويج للغة مناهضة للعنصرية والمناقشات السياسية الأقل سخونة.

ويأخذ "المساعد" الجديد النهج خطوة إلى الأمام. بدلاً من التذكيرات الوقائية ، سيطلب المساعد من المستخدمين "إعادة صياغة التعليقات التي يحتمل أن تكون غير لطيفة" واقتراح صياغة جديدة للمنشور.

تقول سارة فراير، الرئيس التنفيذي لشركة Nextdoor ، "إنه لأمر رائع أن تقول للناس ،" مرحبًا ، كن أكثر إيجابية قليلاً "، أو" ليس عليك دائمًا الرد ". "لكنك الآن تساعدهم في الواقع على إعادة كتابتها بطريقة ربما لم يفكروا فيها."

ويعتمد المساعد نفسه على نفس نماذج OpenAI التى يستخدمها ChatGPT، وقد تم تدريبه أيضًا على "جميع البيانات التي جمعناها على مدار ما يقرب من 10 سنوات من حياتنا" ، وفقًا لـ Friar. وتقول إن هذا يسمح للمساعد بتقديم المزيد من الاقتراحات المخصصة لأنواع أخرى من المنشورات على المنصة، وفي مثال قدمته الشركة أعاد المساعد كتابة منشور من مستخدم يبحث عن أعمال تنسيق الحدائق بصياغة جديدة يقول التطبيق إنها قد "تحصل على استجابة أفضل" من الأصل.

في حين أن المساعد هو أول استخدام لـ Nextdoor للذكاء الاصطناعي التوليدي ، فمن المحتمل ألا يكون الأخير، وتقول Friar إنها مهتمة بشكل خاص بكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي للتوصيات لمساعدة الشركات الصغيرة التي تستخدم النظام الأساسي.