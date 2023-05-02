اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 مايو 2023 12:20 م
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نظافة القاهرة ترفع مخلفات الهدم بمنطقة الأباجية ومقابر مدينة نصر.. صور

الثلاثاء، 02 مايو 2023 12:09 م
نظافة القاهرة ترفع مخلفات الهدم بمنطقة الأباجية ومقابر مدينة نصر.. صور نظافة القاهرة ترفع مخلفات الهدم
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة منطقة مقابر الأباجيه بعين الحياه، حيث تابع رفع التراكمات ومخلفات البناء والهدم والرتش الموجوده نتيجة الإزالة، موجها بالبدء رفع تلك التراكمات وتحسين المظهر العام للمنطقة.
 
وفى السياق تم الدفع بعدد 3 بلدوزر كبير وعدد 2 حفار بالإضافة إلى 15 سياره قلاب كبير لتسوية وتمهيد الأرض وتحسين المظهر العام بمنطقه المقابر بمدينة نصر وخلف الغابة الشجرية والتي تبلغ مساحتها 250 ألف متر مربع.
 
وتم رفع كميات الأتربة التي تبلغ 24 ألف متر مكعب من المخلفات والتراكمات، بالإضافة إلى تسوية وتمهيد الأرض بإجمالي 30 ألف متر مكعب أتربة.
 
وقامت فرق العمل بالإنقاذ المركزي بفرد 200 نقله قلاب رمال بطول 450 متر وعرض 12 متر طريق، وتم تمهيده للبدء بزراعه حوالي 1200 شجرة بمعرفة الإدارة المركزية للتجميل تحت إشراف المهندس هشام عبد الرازق وإيجاد مصدر مياه دائم لري تلك الأشجار لإضفاء المظهر الجمالي.
 
ووجه رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة بضروره بذل المزيد من الجهد لرفع مستوى التجميل وتحسين المظهر العام بكافة أرجاء المنطقه وتنفيذ برامج وخطط الهيئة والمركزية للتجميل للنهوض بالزورعات والمسطحات الخضراء والنواحي التجميلية مواكبة لما تم من تطوير شامل للطرق والمحاور والميادين وذلك لإضفاء اللمسات الجماليه والاهتمام بالنواحي البيئيه ليشعر المواطنين بالتحسن الملحوظ والفعال في تحسين جوده الحياه والإستعداد لمواجهة التغيرات المناخية. 
 
نظافة القاهرة ترفع مخلفات الهدم بمنطقة الأباجية ومقابر مدينة نصر (2)
نظافة القاهرة ترفع مخلفات الهدم بمنطقة الأباجية ومقابر مدينة نصر
 
نظافة القاهرة ترفع مخلفات الهدم بمنطقة الأباجية ومقابر مدينة نصر (3)
نظافة القاهرة ترفع مخلفات الهدم بمنطقة الأباجية ومقابر مدينة نصر

نظافة القاهرة ترفع مخلفات الهدم بمنطقة الأباجية ومقابر مدينة نصر (4)
نظافة القاهرة ترفع مخلفات الهدم بمنطقة الأباجية ومقابر مدينة نصر

نظافة القاهرة ترفع مخلفات الهدم بمنطقة الأباجية ومقابر مدينة نصر (5)
نظافة القاهرة ترفع مخلفات الهدم بمنطقة الأباجية ومقابر مدينة نصر

نظافة القاهرة ترفع مخلفات الهدم بمنطقة الأباجية ومقابر مدينة نصر (6)
نظافة القاهرة ترفع مخلفات الهدم بمنطقة الأباجية ومقابر مدينة نصر

نظافة القاهرة ترفع مخلفات الهدم بمنطقة الأباجية ومقابر مدينة نصر (1)
نظافة القاهرة ترفع مخلفات الهدم بمنطقة الأباجية ومقابر مدينة نصر

 


القاهرة

نظافة القاهرة

الاباجية

مخلفات الهدم

مقابر مدينة نصر

الغابة الشجرية



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