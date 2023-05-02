ندوة بكلية الثروة السمكية بكفر الشيخ بعنوان "الكوارث الطبيعية والتغير المناخى"

كفر الشيخ- محمد سليمان

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، الدكتور صلاح الدين، مصيلحي رئيس جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية برئاسة مجلس الوزارء، والدكتور محمد حسان، المدير التنفيذى لقطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر برئاسة مجلس الوزارء، والنائبة نهى الشريف، عضو مجلس الشيوخ، وعضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عقب الانتهاء من فعاليات ندوة كلية الثروة السمكية تحت عنوان " الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية وتأثيرها على المصايد البحرية".

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إبراهيم الهوارى، عميد كلية الثروة السمكية، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

رحب الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بالضيوف، وأكد أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بقضية التغيرات المناخية لما لها من أهمية كبيرة على الساحة العالمية نظرًا لتأثيرها الكبير على مناحي الحياة.

وقال الدكتور إبراهيم الهوارى، عميد كلية الثروة السمكية، أثناء انعقاد الندوة، أن ندوة اليوم تأتى فى إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي تتطلب مشاركة جميع الأطراف المستفيدين بما فيها الجامعات المصرية بهدف زيادة الوعي حول العمل المناخي، والعمل على التكيف مع الآثار السلبية، لتغير المناخ من خلال البحث العلمى، لذلك يجب العمل على إدراج تغير المناخ وآثاره كأحد التوجهات البحثية للكلية فى الخطة التنفيذية لخطتها البحثية، واضافة الأنشطة التوعوية لزيادة الوعي حول العمل المناخي في أنشطة الخطة التنفيذية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وفي كلمتها قالت النائبة نهى الشريف، إن قطاع الثروة السمكية يعد في مقدمة القطاعات المتأثرة بالتغيرات المناخية من حيث حجم الإنتاج نتيجة لآثارها السلبية على التنوع البيولوجي فى البيئة المائية وخاصة الغذاء الطبيعى للاسماك، وارتفاع درجة حرارة المياه ونقص نسبة الاكسجين المذاب وغير ذلك مع عوامل المياه التى تؤثر على تكاثر ونمو وحياة الأسماك، بالإضافة لتأثيرها على حوامل الأمراض مما يؤدى إلى تغيير الخريطة الوبائية للأمراض وظهور أمراض جديدة.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسان فلفل، أثر التغيرات المناخية على السواحل والمصايد المصرية "خطة الدولة في مجابهة ذلك" للحفاظ على ما تم إنجازه من مشروعات، بالإضافة إلى استعراض الموضوعات المختلفة فى مجال علوم البحار والمصايد، وتأثير التغير المناخى على التنمية الساحلية ، والبرامج الخاصة بحماية البيئة البحرية.

وقدم الدكتور صلاح الدين مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، عرضا عن تأثير التغيرات المناخية على الثروة السمكية فى مصر، مؤكداً أن مصر تشهد حاليا طفرة فى الاستزراع وتنمية الثروة السمكية، وظهر ذلك واضحا فى مشروعات المزارع السمكية وتطوير وتنمية البحيرات المصرية، مؤكدا أن هناك العديد من المشروعات السمكية الجديدة يجري العمل عليها سواء في الاستزراع العذب أو المالح لرفع الإنتاج السمكي في مصر، بالإضافة إلى طرح آلية التكيف مع الآثار الضارة للتغيرات المناخية على الاستزراع السمكى لحماية الثروة السمكية.



الحضور بندوة كلية الثروة السمكية



المحاضرون بكلية الثروة السمكية بندوة التغييرات المناخية