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مطار مرسى علم الدولى يستقبل رحلات سياحية من 8 دول أوروبية.. التفاصيل

الثلاثاء، 02 مايو 2023 04:00 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل رحلات سياحية من 8 دول أوروبية.. التفاصيل مطار مرسى علم الدولى - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، على مدار ساعات اليوم الثلاثاء، 20 رحلة طيران دولية أوروبية ضمن 138 رحلة طيران يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى حتى الجمعة المقبلة.
 
وتقوم السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولى، بتسهيل إجراءات الوصول إلى الركاب الوافدين فور وصولهم إلى أرض المهبط حتى وصولهم إلى الفنادق المختلفة المطلة على شاطئ البحر الأحمر للاستمتاع بإجازاتهم.
 
وتبين من جداول التشغيل الأسبوعية أنه من المقرر أن يستقبل المطار اليوم 20 رحلة بينهم 5 رحلات من التشيك، و6 من بولندا، ورحلتين من المطارات الألمانية و3 من إيطاليا ورحلة من هولندا وأخرى من بلجيكا ولكسمبورج وسويسرا.
 
وأوضحت جداول التشغيل الأسبوعية أنه من المقرر وصول 138 رحلة طيران خلال الأسبوع من 11 دولة أوروبية مختلفة أغلبها وصولا البولنديين والتشيك والألمان ثم الايطاليين، حيث تقوم السلطات المختصة بإنهاء إجراءات وصولهم للاستمتاع بالبحر الأحمر.
 
 

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