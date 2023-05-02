اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 مايو 2023 09:39 م
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بداية مبشرة للموسم الصيفى..

مطار شرم الشيخ يستقبل رحلة قادمة من طاجيكستان على متنها 165 راكبا

الثلاثاء، 02 مايو 2023 09:24 م
مطار شرم الشيخ يستقبل رحلة قادمة من طاجيكستان على متنها 165 راكبا مطار شرم الشيخ يستقبل رحلة قادمة من طاجيكستان
كتبت رحاب نبيل

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استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الثلاثاء طائرة شركة اير فريتر قادمة من مطار طاجيكستان بأوزباكستان للمرة الأولى و على متنها 165 راكباً، ومن المقرر تسيير الرحلة بواقع مرة أسبوعياً، وذلك بهدف تنشيط السياحة القادمة لمصر من جهات جديدة بالموسم الصيفي الجاري.
 
 
قامت سلطات مطار شرم الشيخ باستقبال الطائرة بتقليد رش المياة Water Salute تعبيرا عن الترحيب بالطائرة الجديدة، وقام فريق العمل بالمطاربإستقبال الركاب، وتسهيل إجراءات الوصول و تقديم التحية و تمنياتهم بقضاء رحلة سعيدة بشرم الشيخ.
 
 
 
رحلة قادمة من طاجيكستان (1)
رحلة قادمة من طاجيكستان (1)

رحلة قادمة من طاجيكستان (2)
رحلة قادمة من طاجيكستان (2)

رحلة قادمة من طاجيكستان (3)
رحلة قادمة من طاجيكستان (3)

رحلة قادمة من طاجيكستان (4)
رحلة قادمة من طاجيكستان (4)

مطار شرم الشيخ يستقبل رحلة قادمة من طاجيكستان (1)
مطار شرم الشيخ يستقبل رحلة قادمة من طاجيكستان (1)

مطار شرم الشيخ يستقبل رحلة قادمة من طاجيكستان (2)
مطار شرم الشيخ يستقبل رحلة قادمة من طاجيكستان (2)

مطار شرم الشيخ يستقبل رحلة قادمة من طاجيكستان (3)
مطار شرم الشيخ يستقبل رحلة قادمة من طاجيكستان (3)

مطار شرم الشيخ يستقبل رحلة قادمة من طاجيكستان (4)
مطار شرم الشيخ يستقبل رحلة قادمة من طاجيكستان (4)

 


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