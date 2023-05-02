مطار شرم الشيخ يستقبل رحلة قادمة من طاجيكستان على متنها 165 راكبا

كتبت رحاب نبيل

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الثلاثاء طائرة شركة اير فريتر قادمة من مطار طاجيكستان بأوزباكستان للمرة الأولى و على متنها 165 راكباً، ومن المقرر تسيير الرحلة بواقع مرة أسبوعياً، وذلك بهدف تنشيط السياحة القادمة لمصر من جهات جديدة بالموسم الصيفي الجاري.

قامت سلطات مطار شرم الشيخ باستقبال الطائرة بتقليد رش المياة Water Salute تعبيرا عن الترحيب بالطائرة الجديدة، وقام فريق العمل بالمطاربإستقبال الركاب، وتسهيل إجراءات الوصول و تقديم التحية و تمنياتهم بقضاء رحلة سعيدة بشرم الشيخ.