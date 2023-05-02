اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مصرع 6 أشخاص وإصابة 30 آخرين فى حوادث تصادم نحو مئة سيارة بأمريكا.. فيديو

الثلاثاء، 02 مايو 2023 11:51 ص
مصرع 6 أشخاص وإصابة 30 آخرين فى حوادث تصادم نحو مئة سيارة بأمريكا.. فيديو جانب من الحادث
وكالات

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لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم، في حوادث تصادم بين نحو مئة سيارة على طريق سريع في ولاية إيلينوي الأمريكية بعد أن تسببت عاصفة غبارية في انخفاض مستوى الرؤية، وفقا لما ذكرته الشرطة.

 

وحسب موقع الحرة، قالت شرطة ولاية إيلينوي في بيان إن نحو 40 إلى 60 سيارة ركاب إضافة إلى 30 مركبة تجارية تعرضت لحوادث اصطدام في الولاية الواقعة في الغرب الأوسط الأمريكي "بسبب الرياح الشديدة التي هبّت حاملة معها الغبار من الحقول الزراعية عبر الطريق السريع".

وأضاف البيان أن النيران اندلعت في شاحنتين صغيرتين في حوادث السير التي وقعت في وقت متأخر من الصباح على امتداد أكثر من ثلاثة كيلومترات من الطريق السريع 55 الذي يربط بين مدينتي شيكاغو وسانت لويس.

وأفادت الشرطة أن أكثر من 30 شخصا نقلوا إلى المستشفى مصابين بجروح "ما بين طفيفة ومهددة للحياة".

وتراوحت أعمار الضحايا بين عامين و80 عاما، في حين أظهرت الصور المنشورة من مكان الحادث رجال الإطفاء وسط الغبار والضباب والدخان الناتج عن السيارات المحترقة والتي خرجت عن الطريق في ظروف رؤية أحيانا شبه معدومة.

 


ولاية إيلينوي

امريكا

حادث تصادم

عاصفة ترابية



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