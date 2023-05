مصرع 6 أشخاص وإصابة 30 آخرين فى حوادث تصادم نحو مئة سيارة بأمريكا.. فيديو

لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم، في حوادث تصادم بين نحو مئة سيارة على طريق سريع في ولاية إيلينوي الأمريكية بعد أن تسببت عاصفة غبارية في انخفاض مستوى الرؤية، وفقا لما ذكرته الشرطة.

Massive pileup on I-55 south of Springfield, Illinois has closed the interstate for nearly 30 miles. Blowing dust off freshly plowed fields led to very low visibility#ilwx

🎥: Nathan Cormier pic.twitter.com/im7QLE8BTp