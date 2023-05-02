وأضافت المصادر أن الشاب، وهو ربيع جهاد زبيدي (24 عامًا)، أصيب برصاصة في الصدر في بلدة "سيلة الظهر"، أطلقها مستوطنون صوبه، قربة مُستوطنة "حومش" المُخلاة على أطراف البلدة.

وقالت مصادر طبية إن حالة المصاب "متوسطة" الخطورة.

يُشار إلى أن إسرائيل تراجعت في مارس الماضي، عن الانسحاب من أربع مُستوطنات في شمال الضفة الغربية، ومن ضمنها مستوطنة "حومش" سالفة الذكر، والتي أخلتها بموجب قانون "فك الارتباط" عام 2005.