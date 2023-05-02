محافظ كفر الشيخ: تحرير 130 محضرًا تموينيا وحملات مكثفة على المخابز والأسواق

كفر الشيخ – محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم تحرير 130 محضراً تموينياً بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال الحملات التفتيشية اليومية التي تشنها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، بالتعاون مع مجالس المدن لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظا على حقوقهم، بإشراف اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير المساعد، والمحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الحملات التموينية تضمنت محاضر مخالفات المخابز لوجود تلاعب في وزن الرغيف وعدم مطابقة المواصفات وتوقف وتجميع وعدم نظافة، ومحاضر للمحال بالأسواق لبيع سلع مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع بأزيد من السعر الرسمي.

ووجه محافظ كفر الشيخ رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمخابز والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.