محافظ قنا يعقد اجتماعا طارئا لبحث شكوى مواطن

قنا صابر سعيد

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اجتماعا طارئا لبحث شكوى أحد المواطنين بمركز نجع حمادى، يتضرر من وجود مخبز سياحى بالعمارة السكنية التى يقطن بها غير ملتزم بالاشتراطات البيئية والصحية، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين، وعدد من القيادات التنفيذية.

واستمع المحافظ، إلى شكوى المواطن، وعلى الفور وجه بتشكيل لجنة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى والتموين والبيئة والصحة والأمن الصناعى والكهرباء ومياه الشرب لفحص شكوى المواطن والمرور على المخبز لبيان مدى استيفاء المخبز لاشتراطات مزاولة النشاط، وفى حالة مطابقة المخبز للاشتراطات يتم الانتهاء من إجراءات الترخيص خلال أسبوع، وفى حالة عدم المطابقة يتم إصدار قرار بالغلق فورا وقطع كافة المرافق وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.

وقال محافظ قنا، إن الأجهزة التنفيذية لا تدخر جهدا فى العمل على حل شكاوى المواطنين، وفتح قنوات مختلفة للتواصل معهم، سواء من خلال اللقاءات اليومية معهم، أو من خلال تقديم الشكوى بمكتب خدمة المواطنين، أو الخط الساخن 16528 التابع لمجلس الوزراء، أو البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وذلك فى إطار التوسع فى إتاحة سبل التواصل وتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل السريع معها.