محافظ الوادي الجديد يهنئ الفائزين بختام الأولمبياد الحدودية لحصد 14 ميدالية

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

أعرب اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، عن خالص تهنئته وتقديره لفوز أبناء المحافظة بعدد من المنافسات الرياضية وحصد 14 ميدالية متنوعة بختام النسخة الرابعة من الأوليمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية، الذي أقيم بمحافظة مطروح خلال الفترة من 28 فبراير وحتى 2 مايو الجاري.

وقدّم المحافظ التهنئة للاعبين والقائمين على القطاع الرياضي بالمحافظة، مُوجهًا لهم الشكر على ما بذلوه من جهد وأداء متميز تُوّج بحصد 7 ميداليات ذهبية و3 فضية و4 برونزية في ألعاب رياضية متنوعة فردية وجماعية، مُتمنيًا المزيد من التوفيق والتمثيل المُشرّف لأبناء المحافظة بالمحافل المحلية والدولية.

وحصلت الفرق المشاركة على 7 ميداليات ذهبية في ألعاب: (طائرة شاطئي بنين - طائرة شاطئي بنات - قدم شاطئي بنين - كرة طائرة بنات - كرة طائرة بنين - وثب طويل بنات - 800 متر بنين) و 3 ميدالية فضية في ألعاب: "100 متر بنات - كوميتيه بنين وزن 67 - كوميتيه بنين وزن 61" و4 ميدالية برونزية في ألعاب: "كرة يد بنين - كرة يد بنات - كاتا بنات - كرة سرعة بنين".