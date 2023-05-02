اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 مايو 2023 01:49 م
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محافظ الغربية يتفقد محور النعناعية بكفر الزيات

الثلاثاء، 02 مايو 2023 01:23 م
محافظ الغربية يتفقد محور النعناعية بكفر الزيات محافظ الغربية يتفقد محور النعناعية بكفر الزيات
الغربية محمد طارق

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قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، بجولة تفقدية لمتابعة تنفيذ محور النعناعية بكفر الزيات، وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة، وذلك بحضور عادل داوود رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.
 
 
وخلال الجولة تفقد المحافظ عددا من الطرق المقترحة لإنشاء المحور والذي يتم إنشاؤه كطريق دائري حول مدينة كفر الزيات من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاي.
 
 
وأضاف رحمي أن المحافظة مستمرة في إنشاء وتطوير الطرق والمحاور الرئيسية بالمدن وذلك لتخفيف الضغط على الشوارع الداخلية والرئيسية، حيث سيساهم هذا المحور في فتح محور دائري خارج المدينة لفك الاختناقات المرورية داخل المدينة والتي عانت على مدار عقود من الازدحام المروري وخاصة لسيارات النقل الثقيل المتجهة للمصانع
 
يذكر أن المحافظة قامت بتنفيذ أكبر خطة رصف خلال الفترة من 2019 وحتى 2023 شملت رصف 649 شارع وطريق بطول 517 كم.
 
 
 

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