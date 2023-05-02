اليوم السابع
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محافظة القاهرة تسترد 121 فدانا من أملاك الدولة بحى التبين.. صور

الثلاثاء، 02 مايو 2023 11:55 ص
محافظة القاهرة تسترد 121 فدانا من أملاك الدولة بحى التبين.. صور محافظة القاهرة تسترد 121 فدان أراضى أملاك دولة بحى التبين
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، استمرار جهود إحياء المنطقة لتنفيذ أعمال الموجه الـ21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء بمختلف أحيائها تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على الأراضي الزراعية. 
 
وأوضحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن الأجهزة التنفيذية باحياء المنطقة الجنوبية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تقوم حاليا بتنفيذ المستهدف ضمن الموجة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكل أشكالها طبقا لتعليمات محافظ القاهرة، مشددة على رؤساء احياء المنطقة الجنوبية بعدم التهاون في إزاله تلك التعديات وفرض هيبه الدولة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع المتابعة والمرور الدوري علي الحالات التي تم إزالتها لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى.
 
وفي إطار ذلك تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم جهود الاجهزة التنفيذية بحي التبين بقيادة الدكتور أحمد ابراهيم القزاز وبحضور الاستاذ كريم عادل مسئول ملف التعديات بالمنطقة الجنوبية والاجهزة المعنيةوالقوات الشرطية بتنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة علي اراضى الدولة المستهدف تنفيذها ضمن الموجه الحادية والعشرون الكائنة بمنطقة الاتوستراد بشارع القومية للاسمنت وتمت الازالة ازالة كليه بمساحة 508 الف و200 متر تقريباً بما يعادل 121 فدان تقريبا.
 
وتمت الحملة بحضور مدير الاسكان بالحي و المتابعة الميدانية وإدارة الأملاك وبمشاركة شرطة المرافق بالتبين وقوة مرافقة من قسم شرطة التبين وتم تحرير محاضر التنفيذ اللازمة بمعرفة مدير منطقة الاسكان وقسم شرطة التبين.
 
محافظة القاهرة تسترد 121 فدان أراضى أملاك دولة بحى التبين (2)
محافظة القاهرة تسترد 121 فدان أراضى أملاك دولة بحى التبين

محافظة القاهرة تسترد 121 فدان أراضى أملاك دولة بحى التبين (3)
محافظة القاهرة تسترد 121 فدان أراضى أملاك دولة بحى التبين

محافظة القاهرة تسترد 121 فدان أراضى أملاك دولة بحى التبين (1)
محافظة القاهرة تسترد 121 فدان أراضى أملاك دولة بحى التبين

 


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التعديات على الأراضى

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القاهرة

التبين



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