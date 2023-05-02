وقال المبعوث الباكستاني لدى الأمم المتحدة منير أكرم -في تصريحات لوكالة الأنباء الباكستانية الرسمية نشرتها اليوم الثلاثاء- "إن لجنة العقوبات المفروضة على طالبان التابعة لمجلس الأمن الدولى وافقت على الطلب الذى قدمته باكستان بشأن زيارة متقى لباكستان".

ويخضع متقي لحظر سفر وتجميد أصول وحظر أسلحة بموجب عقوبات مجلس الأمن، ولكن البعثة الباكستانية لدى الأمم المتحدة طلبت إعفاء مؤقت لمتقي من حظر السفر ليسافر إلى باكستان في الفترة من 6 إلى 9 مايو الجاري.

وكانت اللجنة قد سمحت لمتقي الشهر الماضي بالسفر إلى أوزبكستان لحضور اجتماع وزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان لمناقشة مسائل السلام والأمن والاستقرار العاجلة.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بدأ يوم أمس الاثنين اجتماعا لمدة يومين في العاصمة القطرية الدوحة مع مبعوثين خاصين بشأن أفغانستان من مختلف الدول لتحقيق تفاهم مشترك داخل المجتمع الدولي حول كيفية التعامل مع طالبان، ومناقشة القضايا الرئيسية مثل حقوق الإنسان والحكم الشامل ومكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات، ولكن ليس الاعتراف بحكومة طالبان.

