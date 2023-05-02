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متي يتم تنفيذ تطوير مشروع كيما القديم مع تكنومنت الإيطالية؟ 6 معلومات توضح

الثلاثاء، 02 مايو 2023 12:00 ص
متي يتم تنفيذ تطوير مشروع كيما القديم مع تكنومنت الإيطالية؟ 6 معلومات توضح عبد المجيد حجازى رئيس شركة كيما
كتب عبد الحليم سالم

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تسعى شركة كيما بأسوان إحدى شركات قطاع الأعمال العام المدرجة في البورصة إلى الإسراع بتنفيذ مشروع تطوير مصنع كيما القديم مع شركة تكنومنت الإيطالية التي نفذت تطوير مشروع كيما 2 تعرف على التفاصيل .

 

1 - قررت شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما، تفويض عبد المجيد محمد حجازى العضو المنتدب التنفيذي في التفاوض مع شركة تكنومونت الإيطالية بشأن أسعار تنفيذ مشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم.

 

2 - التفاوض في ضوء اتفاقية التسوية الودية الموقعة والمعتمدة من مجلس الوزراء.

3 – سب التعاقد مع شركة فاروس الأهلي كاستشاري مالي للشركة، لعمل نموذج مالي متكامل يتضمن تحديث المتغيرات الاقتصادية الخاصة بمصنع الأمونيا ومشروع حامض النيتريك ونترات الأمونيوم المزمع تنفيذه عن طريق شركة تكنومنت الإيطالية.

4 – المشروع الجديد يتكلف ما بين 250 ل 300 مليون يورو حسب تقديرات مبدئية وينهى تماما أي ملوثات من المصنع القديم .

5 -  كيما  حققت أرباحاً بلغت 604.44 مليون خلال الفترة من يوليو حتى نهاية ديسمبر 2022، مقابل أرباح بلغت 331.23 مليون جنيه في النصف المقارن من العام المالي الماضي.

6 - ارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال الستة أشهر إلى 2.8 مليار جنيه، مقابل 2.11 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

 


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