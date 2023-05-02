مبعوث "البرهان": زيارتى إلى القاهرة تعكس استراتيجية العلاقة مع مصر

كتب : بيشوى رمزى

قال مبعوث رئيس مجلس السيادة السوداني، السفير دفع الله الحاج علي إن اللقاء الذي أجراه مع الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط كانت لاطلاعه على التطورات في السودان.

واضاف، في مؤتمر صحفي بجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، انه زيارته للقاهرة تعكس استراتيجية العلاقة مع مصر، حيث التقى الوزير سامح شكري، للتأكيد على اهمية مصر بالنسبة للسودان

واعتبر ان المجلس العسكري في السودان هو الجهة الشرعية، موضحا أن القوات المسلحة استطاعت السيطرة على الاوضاع، مؤكدا ان قوات الدعم السريع يحتمون في الشوارع والمنازل وبعض المستشفيات، حيث ألقى باللوم عليهم فيما آلت إليه الامور من اوضاع انسانية صعبة.

واضاف أن السلطات في مجلس السيادة السوداني حريصة على نجاح عمليات الاجلاء بالتنسيق مع كآفة السفارات وذلك للتخفيف من الاوضاع الانسانية بالأراضي السودانية، مؤكدا حرص مجلس السيادة على تحقيق الاستقرار عبر حوار شامل دون اقصاء لاحد، مشددا على رفض السودان لاي تدخل خارجي خاصة وان ما يحدث في البلاد شأن داخلي بحت.

وأكد أن مجلس السيادة وافق على تحقيق هدنة، وهو ما سبق وان قبله في مرات سابقة، ولكن كانت الانتهاكات تأتي من الجانب الاخر، موضحا أن الهدنة ينبغي أن تأتي من قبل المؤسسات الاقليمية، سواء الجامعة العربية أو الاتحاد الافريقي دون تدخل من جهات خارجية.