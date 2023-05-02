للأمهات.. 5 مشكلات صحية تحدث لطفلك في الصيف وطرق الوقاية

كتبت ميرفت رشاد

الصيف لا يقتصر فقط على اللعب والاسترخاء وتناول الطعام، يمكن أن تكون المشكلات الصحية في الصيف عند الأطفال شائعة جدًا، إليك ما يمكنك فعله لحماية طفلك خلال موسم الطقس الحار ، وفقا لما نشره موقع " healthshots".

1. ضربة الشمس



إذا تعرض طفلك لدرجات حرارة عالية لفترة طويلة ، فقد يصاب بضربة شمس، يحدث بشكل عام عندما تزيد درجات الحرارة المحيطة عن 40 درجة مئوية ويمتص سطح الجلد الحرارة، ستعرف ما إذا كان طفلك قد أصيب بضربة شمس إذا كان الطفل دافئًا جدًا للمس أو يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة أو لسان جاف.

2. حروق الشمس



يحب الأطفال اللعب في الخارج لساعات يعني تعريض الجلد لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، يصبح الجلد أحمر اللون ويتغير لونه بسبب أشعة الشمس الضارة عند حدوث حروق الشمس.

3. النمو البكتيري



يكون النمو البكتيري مرتفعًا جدًا خلال درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة في الصيف، بسبب هذا ، هناك المزيد من الحالات المتعلقة بالأمراض المنقولة بالغذاء والمياه، ويتم إطلاق السموم مما يؤدي إلى التسمم الغذائي بسبب فرط نمو البكتيريا ، قد يؤدي إلى أمراض مثل التهاب المعدة والأمعاء أو التهاب الكبد أ أو التيفوئيد، قد يعاني الأطفال المصابون بمثل هذه الأمراض من عدم ارتياح في البطن وحركات فضفاضة أو حمى ويرقان في بعض الأحيان.

4. الجفاف



عندما يلعب الأطفال في الخارج ، لا يفكرون في الحرارة لا يأخذون قسطًا من الراحة ويشربون الماء، مما قد يؤدي إلى الجفاف، لذا احترس من علامات الجفاف لدى طفلك.

5. لدغات الحشرات



ينتشر البعوض والحشرات في موسم الصيف ويتعرض الأطفال للدغات ويمكن أن تسبب التهاب الجلد.





إليك ما يمكنك فعله لحماية طفلك خلال فصل الصيف:



• اعطى طفلك الكثير من السوائل لترطيبه، احملى الماء أو ماء جوز الهند أو العصائر المنزلية إذا كنت خارج المنزل مع الطفل.

• اجعلى طفلك يرتدي ملابس ذات أكمام كاملة ، ولكن تأكد من أن القماش مصنوع من القطن.

• تجنب إعطاء طفلك طعامًا غير صحي وغير مطبوخ.

• حافظى على النظافة من خلال جعل طفلك يغسل يديه بانتظام ، وكذلك الحفاظ على نظافة المنزل.

• اعطى طفلك دائمًا الماء المغلي.

• ابقى طفلك بعيدًا عن الأماكن التي يوجد بها الكثير من النباتات التي تجذب النحل وأنواع مختلفة من الحشرات.

• ضعى طارد الحشرات قبل إرسال طفلك للعب.