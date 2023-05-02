اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 02 مايو 2023 04:46 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

"لا للبلاستيك" حملة وطنية برعاية وزارة البيئة يوليو المقبل.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 02 مايو 2023 04:00 ص
"لا للبلاستيك" حملة وطنية برعاية وزارة البيئة يوليو المقبل.. اعرف التفاصيل "لا للبلاستيك" حملة وطنية برعاية وزارة البيئة يوليو المقبل
كتبت منال العيسوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تطلق وزارة البيئة بالتعاون مع جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة خلال الأسبوع الاخير من شهر يوليو 2023 حملة وطنية تحت شعار "لا للبلاستيك"، تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.
 
ومن جانبه قال الدكتور عماد الدين عدلى رئيس مجلس أمناء المكتب العربى للبيئة والتنمية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الحملة تستهدف التوعية بمخاطر المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، من أجل تنمية الوعي العام بالمخاطر الصحية والبيئية للمخلفات البلاستيكية، والتأكيد على أهمية الحد من استخدامها، إضافة إلى التحرك التدريجي نحو وقف استخدام هذه المواد، بالاضافة الى تسليط الضوء على البدائل المتاحة لها. 
 
يذكر أنه من المقرر ان تشهد هذه الفعالية، إطلاق حملة موسعة على منصات التواصل الاجتماعي، من أجل التوعية بمخاطر استخدام البلاستيك، والترويج لبدائل المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، كما سيتم تنفيذ عدد من حملات النظافة بالمحافظات وحملات لتنظيف الشواطئ، كما تشمل أنشطة توعوية داخل المدارس والجامعات ومراكز الشباب، للحفاظ على صحة البيئة والمواطنين.
 

البيئة

تغير المناخ

لا للبلاستيك

البلاستيك الاحادى

الحد من استخدام البلاستيك

البيئة وصحة المواطنين

اضرار البلاستيك



الموضوعات المتعلقة

البيئة: بحث تفعيل قانون حظر التوزيع المجانى للأكياس البلاستيك

الجمعة، 24 مارس 2023 01:38 م

كم طنا من نفايات البلاستيك توجد فى المحيطات؟.. تقرير يجيب

السبت، 11 مارس 2023 10:00 ص

تلوث البلاستيك يتفاقم فى العالم وسط تحذيرات ودعوات للتحرك بشكل عاجل

الجمعة، 03 مارس 2023 12:00 ص

الرى: 7 مصانع لإنتاج المواسير البلاستيك بهيئة الصرف لتغطية الاحتياجات

الإثنين، 27 فبراير 2023 09:28 ص

خريطة تفاعلية مرعبة تكشف مدى أزمة تلوث البلاستيك فى مختلف البلاد

الأحد، 26 فبراير 2023 05:00 ص

المواد الكيميائية بالبلاستيك قد تزيد من مخاطر الإصابة بالسكر.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 13 فبراير 2023 12:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة