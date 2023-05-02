"لا للبلاستيك" حملة وطنية برعاية وزارة البيئة يوليو المقبل.. اعرف التفاصيل

كتبت منال العيسوى

تطلق وزارة البيئة بالتعاون مع جمعية المكتب العربي للشباب والبيئة خلال الأسبوع الاخير من شهر يوليو 2023 حملة وطنية تحت شعار "لا للبلاستيك"، تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

ومن جانبه قال الدكتور عماد الدين عدلى رئيس مجلس أمناء المكتب العربى للبيئة والتنمية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الحملة تستهدف التوعية بمخاطر المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، من أجل تنمية الوعي العام بالمخاطر الصحية والبيئية للمخلفات البلاستيكية، والتأكيد على أهمية الحد من استخدامها، إضافة إلى التحرك التدريجي نحو وقف استخدام هذه المواد، بالاضافة الى تسليط الضوء على البدائل المتاحة لها.