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"قمر الحليب" يزين سماء مصر الجمعة وقرصه بدر مكتمل.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 02 مايو 2023 01:28 م
"قمر الحليب" يزين سماء مصر الجمعة وقرصه بدر مكتمل.. اعرف التفاصيل القمر - ارشيفية
كتب محمود راغب

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كشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الكرة الأرضية ستشهد يوم الجمعة المقبل 5 مايو، اكتمال القمر  (بدر شوال)، حيث يكون قرص القمر بدرا كامل الاستدارة يشرق بعد غروب الشمس مباشرة في هذا اليوم ويبلغ لمعانه 100%.
 
وأشار أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أنه يظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي.
 
وأضاف أن القمر يبدو لنا كما لو كان بدرا أيضا في الفترة من 3 إلى 6 مايو، وهذا لأن العين المجردة لا تستطيع إدراك النقصان البسيط في استدارة قرص القمر في هذه الفترة.
 
وأشار إلى أن هذا البدر يُعرف عند القبائل الأمريكية باسم قمر الزهور لأن أزهار الربيع تنمو بكثافة في هذا الوقت من العام،  كما يُعرف أيضا بقمر الذرة وقمر الحليب، مؤكدا أن وقت إكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.

البحوث الفلكية

معهد الفلك

بدر شوال

شهر شوال



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