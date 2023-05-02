اليوم السابع
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فريق القاهرة لكرة القدم تحت 14 سنة يشارك فى بطولة طوكيو.. صور

الثلاثاء، 02 مايو 2023 01:41 م
فريق القاهرة لكرة القدم تحت 14 سنة يشارك فى بطولة طوكيو.. صور فريق القاهرة لكرة القدم تحت 14 سنة
كتب سيد الخلفاوى

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بدأ فريق القاهرة لكرة القدم تحت 14 سنة المشاركة في فعاليات بطوله طوكيو تحت 14 سنة، والتى انطلقت اليوم بمشاركة 17 فريقا علي مستوى محافظات العالم بحضور ممثل عن حكومة طوكيو ورئيس اتحاد كرة القدم بمحافظة طوكيو، واللاعب الدولي تسويوشي كيتازاوا، الذى شارك مع منتخب اليابان من عام 1991 حتى عام 1999 فى 59 مباراة دولية ويحظى بشعبية كبيرة بين الشعب اليابانى.
 
وأعرب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عن تمنياته للفريق بالفوز بالبطولة مؤكدًا أن القيادة السياسية تضع الإهتمام بالرياضة ضمن أهم أولوياتها وتقدم الدعم الكامل للشباب فى كافة الرياضات.
 
ويتكون الفريق المشارك فى البطولة من 16 لاعب تم اختيارهم من أكثر من 250 لاعب من كافة أندية القاهرة بعد مرورهم بكافة الإختبارات اللازمة ، إلى جانب أحمد عبد الظاهر مدير فنى ، ومحمود خلف مدرب ، وحازم فرج مدرب حراس مرمى ، والدكتور أحمد طلعت طبيب المنتخب، وأحمد السيد كمال إدارى .
وبطولة هذا العام هى النسخة العاشرة من بطولة طوكيو الدولية لكرة القدم وسبق أن فاز منتخب القاهرة بالمركز الأول فى البطولة التى أقيمت عام 2015 .
وتعد بطوله طوكيو تحت 14 سنة من المكاسب التي تحققت من خلال التوءمه بين محافظة القاهرة ومحافظة طوكيو .
 
فريق القاهرة لكرة القدم تحت 14 سنة يشارك فى بطولة طوكيو 1
فريق القاهرة لكرة القدم تحت 14 سنة يشارك فى بطولة طوكيو 

فريق القاهرة لكرة القدم تحت 14 سنة يشارك فى بطولة طوكيو 2
فريق القاهرة لكرة القدم تحت 14 سنة يشارك فى بطولة طوكيو

فريق القاهرة لكرة القدم تحت 14 سنة يشارك فى بطولة طوكيو
فريق القاهرة لكرة القدم تحت 14 سنة يشارك فى بطولة طوكيو

 


القاهرة

طوكيو

بطولة طوكيو

كرة القدم

محافظة القاهرة



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