فحص كاميرات المراقبة وبلاغات التغيب لكشف ملابسات العثور على جثة بالشيخ زايد

كتب بهجت أبو ضيف ـ إيهاب المهندس

يفحص رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على جثة شخص مجهول الهوية، ملقاة في أحد الشوارع بمدينة الشيخ زايد، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، بالإضافة إلى فحص بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة للتوصل لهويته.

وناظر رجال المباحث الجثة، وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة في أحد شوارع مدينة الشيخ زايد.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية، لا توجد به إصابات ظاهرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.