اليوم السابع
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عمال فرنسا يدعون للتظاهر مرة أخرى ضد قانون المعاشات 6 يونيو

الثلاثاء، 02 مايو 2023 03:02 م
عمال فرنسا يدعون للتظاهر مرة أخرى ضد قانون المعاشات 6 يونيو فرنسا
كتبت: هناء أبو العز

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أعلن اتحاد النقابات العمالية في فرنسا، مواصلة الكفاح ضد إصلاح نظام التقاعد، وتحديد يوم 6 يونيو يومًا آخر للتعبئة لللتظاهر ضد القانون.
 
وأوضح الاتحاد أنه لم يتم اختيار هذا التاريخ بشكل عشوائي، لأنه يأتي قبل يومين من فحص الجمعية الوطنية لمشروع القانون، الذي اقترحته مجموعة ليوت، بهدف إلغاء إصلاح نظام المعاشات التقاعدية.
 
وقالت النقابات في بيان صحفي: ندعو منظماتنا كوحدة واحدة للذهاب ومقابلة النواب في كل مكان لدعوتهم للتصويت على هذا القانون .
 
كما أحاطت جميع المنظمات علما بحقيقة أن الحكومة قد أعلنت عن فتح دورة من المشاورات دون تحديد الهدف أو الإطار بدقة.
 
وتعتزم النقابات الداخلية إدامة حركة اجتماعية تتبع على نطاق واسع، حيث أعلن  اتحاد النقابات العمالية  أن 2.3 مليون  شاركوا في التظاهرات  في فرنسا يوم الاثنين 1 مايو .
 
فيما ألقت الشرطة الفرنسية القبض على 540 شخصًا فى جميع أنحاء البلاد، بينهم 305 فى العاصمة الفرنسية باريس، وذلك إثر المواجهات التي وقعت، أمس الاثنين، خلال مظاهرات "أول مايو" الموافقة لعيد العمال ؛ احتجاجا على قانون اصلاح نظام التقاعد.
 
وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين- في تصريح، اليوم الثلاثاء، إن 406 من رجال الشرطة والدرك أصيبوا خلال هذه التظاهرة، موضحا أن شرطيا أصيب بحروق في وجهه ولا يزال في المستشفى إلا أن حياته "ليست في خطر"، وذلك جراء تعرضه لقنبلة حارقة.
 
 
 

فرنسا

مظاهرات فرنسا

احتجاجات فرنسا

اصلاح قانون التقاعد

قانون المعاشات



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