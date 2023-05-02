عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون ساحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

كتب أحمد جمعة

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، بأن عشرات المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحاته على شكل مجموعات، وأدوا طقوسا تلمودية.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال الاسرائيلى شددت من إجراءات الدخول إلى المسجد الأقصى المبارك، وعرقلت وصول الوافدين إليه.

ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، سلسلة اقتحامات من المستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، الواقعة جنوب الضفة الغربية.