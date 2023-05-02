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عباءة عمرها 202 سنة وقفاز منذ 1937.. القصر يكشف تفاصيل زى تتويج الملك تشارلز

الثلاثاء، 02 مايو 2023 12:39 م
عباءة عمرها 202 سنة وقفاز منذ 1937.. القصر يكشف تفاصيل زى تتويج الملك تشارلز الملك تشارلز
كتبت: نهال أبو السعود

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قال قصر باكنجهام إن الملك تشارلز سيرتدي ثياب تاريخية تم ارتداؤها من قبل في حفلات التتويج السابقة خلال العديد من التغييرات في مراسم التتويج بوستمنستر أبي يوم 6 مايو، وسيشهد الاحتفال مرتديا طبقات من القماش الذهبي المتلألئ الثقيل ، والوشاح الإمبراطوري المغزول من خيوط الذهب والفضة والحرير المزين بسبائك ذهبية وقفل ذهبي وهو اقدم عنصر في الزي  يعود تاريخه إلى تتويج جورج الرابع في 1821.

سيكون الثوب الأبسط هو Colobium sindonis ، وهو سترة من الكتان الأبيض به ياقة عادية مثبتة بزر واحد ، تهدف إلى تمثيل الكاهن ، وقرر الملك تشارلز أن يرتدي نفس رداء جده ، جورج السادس في عام 1937، كما سيتم وضع Supertunica ، وهو معطف ذهبي ، تم صنعه في عام 1911 للملك جورج الخامس وتم استخدامه في كل تتويج منذ ذلك الحين ويزن حوالي 2 كجم.

 

القفاز الابيض
القفاز الأبيض

 

عباءة التتويج
عباءة التتويج

 

فوق هذا سيتم وضع عباءة من قماش تحمل قفل ذهبي على شكل نسر وهو رمز متكرر في شعارات التتويج، وسيلعب وريث العرش أمير ويلز الأمير ويليان دور في المراسم من خلال دخوله إلى قاعة التتويج ليساعده في وضع العباءة التي تزن 3 الى 4 ميلو جرام على والده.

هناك أيضا الحزام ، المعروف باسم حزام سيف التتويج ، لتثبيت سيف القرابين المرصع بالجواهر في مكانه وعلى الرغم من أنه عادة ما يتم صنع حزام وقفاز جديدين ، فقد اختار تشارلز إعادة استخدام تلك التي صنعت لجده في عام 1937 ، "لصالح الاستدامة والكفاءة"، وقفاز الجلدي الأبيض مصنوع من أجل اليد اليمنى ، ويتم ارتداؤه ليحمل صولجان الملك أثناء التتويج.

سيحضر حفل التتويج أكثر من 2200 شخص بما في ذلك ممثلين دوليين من 203 دولة ، وحوالي 100 رئيس ، إلى جانب أبطال المجتمع والأعمال الخيرية.


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